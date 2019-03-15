Норвежский эксперт: такое ощущение, что Фуркад уже потерял интерес к этому ЧМ

Эксперт норвежского портала NRK Ула Лунде оценил трудности, которые испытывает француз Мартен Фуркад на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Пятикратный олимпийский чемпион пока в Эстерсунде не завоевал ни одной награды.

«У Мартена ничего не получается из-за плохого лыжного хода. В индивидуальной гонке он сам чувствовал, что должен ни разу не промахнуться для борьбы за золото. Такое ощущение, что он уже потерял интерес к этому чемпионату мира.

Сомневаюсь, что он выиграет хоть что-то в Эстерсунде. Он не может найти баланс в психологическом плане. Но, надеюсь, он сможет найти мотивацию на эстафету», — приводит слова Лунде NRK.

Эстафеты на чемпионате мира состоятся завтра, 16 марта. Соревнования в Эстерсунде завершатся 17 марта.