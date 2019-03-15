Пихлер: надеюсь, завоюем в мужской эстафете первую за 52 года медаль для Швеции

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер выразил надежду, что в мужской эстафетной гонке на домашнем чемпионате мира в Эстерсунде его команда не останется без медали.

«Мы ни разу не брали медали чемпионата мира в мужской эстафете в современной истории. Я надеюсь, что завтра мы сможем это изменить. Это будет много для нас значить», — приводит слова Пихлера SVT.

Мужская эстафетная гонка на чемпионате мира в Эстерсунде состоится в субботу. Время её начала — 18:30 по Москве. В последний раз на чемпионате мира сборная Швеции попадала в призы в этой дисциплине 52 года назад — в 1967 году в Альтенберге (ГДР) она стала третьей. При этом сборная Швеции является действующим олимпийским чемпионом в мужской эстафете.