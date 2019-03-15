Более полусотни женщин подали в суд на Национальный олимпийский комитет США

51 женщина подписала иск к Национальному олимпийскому комитету (НОК) США, его членам совета директоров и ряду бывших высокопоставленных чиновников за неспособность предотвратить насилие со стороны заключённого в тюрьму спортивного доктора Ларри Нассара.

В иске, который был подан во вторник в федеральный суд Денвера, подробно говорится о злоупотреблениях сотрудников МОК страны, имевших место в конце 1990-х годов. В вину спортивным чиновникам ставится то, что они промедлили и не отреагировали должным образом на действия Нассара, отбывающего срок за домогательства к спортсменкам, многие из которых были детьми.

Помимо компенсации, истицы просят провести институциональную реформу НОК США.

Ранее против Нассара выдвинули обвинения более 150 американских гимнасток.