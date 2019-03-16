Пихлер: если в МОК сидят не дураки, супермикст будет на Олимпиаде

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер высказался о возможности включения супермикста в программу зимних Олимпийских игр.

«Как уже мы смогли убедиться, это успешное решение. Это невероятное испытание для нервов и зрелище для зрителей. Это супер спорт. Если в Международном олимпийском комитете сидят не дураки, эта дисциплина будет включена в программу Олимпиады.

В ней принимало участие 29 стран — это, пожалуй, самый многочисленный состав зимнего командного вида спорта. Какой ещё другой командный вид спорта способен на такие показатели? Может быть, хоккей, я не знаю. У МОК тоже есть глаза. Я не думаю, что они настолько глупы", — приводит слова Пихлера Expressen.

В текущем году супермикст впервые был включён в программу чемпионата мира по биатлону.