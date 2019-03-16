Сборная России победила Кубу на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске

Сборная России по вольной борьбе со счётом 9:1 победила национальную команду Кубы в первом туре группового этапа командного Кубка мира. Соревнования проходят в столице Якутии.

Победы в составе российской сборной одержали Арыйан Тютрин (весовая категория до 57 килограммов), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Хусей Суюнчев (до 79 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг), Владислав Байцаев (до 97 кг) и Зелимхан Хизриев (до 125 кг). Единственное поражение потерпел Зелимхан Абакаров (до 61 кг).

Во втором матче на командном Кубке мира сборная России встретится со сборной Японии. Соревнования с участием восьми сборных проводятся 16—17 марта.