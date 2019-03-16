Сборная России по вольной борьбе обыграла Японию на Кубке мира

Сборная России по вольной борьбе со счётом 8:2 победила национальную команду Японии во втором туре группового этапа командного Кубка мира. Соревнования проходят в столице Якутии.



Победу одержали Гаджимурад Рашидов (весовая категория до 65 килограммов), Анзор Закуев (до 70 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг), Магомед Рамазанов (до 79 кг), Владислав Валиев (до 86 кг), Алихан Жабраилов (до 92 кг), Владислав Байцаев (до 97 кг) и Павел Кривцов (до 125 кг). Проиграли Муслим Садулаев (до 57 кг) и Зелимхан Абакаров (до 61 кг).



В матче первого тура россияне выиграли у кубинцев со счётом 9:1. В третьем туре командного Кубка мира сборная России встретится со сборной Турции. Соревнования с участием восьми сборных проводятся 16—17 марта.

Сборная России победила Кубу на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске