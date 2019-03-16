М. Фуркад: в масс-старте хочу показать себя с другой стороны, не как в эстафете

Французский биатлонист Мартен Фуркад расстроен, что подвёл команду, допустив пять промахов на последней «стойке» в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. До провальной стрельбы Фуркада сборная Франции претендовала на бронзу, которая досталась России.

«Неудача в последней стрельбе — это провал. Когда всё хорошо, то легко катится на волне успеха. Для меня сейчас всё сложно. Наверное, поэтому я и не справился. На сто процентов беру на себя эту ответственность. Я сам захотел быть финишёром, но сегодняшняя гонка показала, что я был неправ.

Это большое разочарование. Но не за себя, а за команду. Эстафеты — это командный старт. Я хотел преуспеть, был мобилизован. И когда промахивался, я не знал, как реагировать. Не знал, как избежать этих ошибок. Мне не хватило спокойствия и уверенности.

Особенно досадно, что на старте этого чемпионата я неплохо справлялся со стрельбой. А в гонке, которая имела значение не только для меня, не сумел. Хотя всё вроде было просто, преследователи далеко. В итоге — гнев, досада, разочарование…

Буду ли я выступать в масс-старте? Не хочу так завершать турнир. Хочу показать себя с другой стороны, не так, как сегодня. Финал Кубка мира? Пока не думал об этом», — приводит слова Фуркада Ski Chrono.