Женская сборная России по кёрлингу одержала вторую победу на ЧМ, обыграв Данию

Женская сборная России по кёрлингу во втором матче группового этапа чемпионата мира в Силькеборге (Дания) обыграла хозяек соревнований со счётом 7:6.

За сборную России выступили Алина Ковалёва (скип), Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова и Ульяна Васильева (запасная).

Кёрлинг. Чемпионат мира. Силькеборг, Дания

Женщины

Дания — Россия — 6:7 (0:0, 0:2, 3:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:2, 2:0, 0:1).

Ранее российская команда в стартовом матче обыграла Швейцарию со счётом 11:5. Сегодня россиянки сыграют с представительницами Южной Кореи.

На данный момент сборная России вместе с командами Китая и Японии делит первое место в группе.

Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин завершится 24 марта.