В Казани прошла суперспринтерская лыжная гонка «Red Bull Супер 100»

17 марта в Казани впервые в истории прошла суперспринтерская лыжная гонка «Red Bull Супер 100». Лыжники соревновались в скоростном прохождении 100-метровой дистанции.



В забеге приняли участие 79 спортсменов – 66 в мужском зачёте и 13 в женском. Кроме того, в гонке участвовали мировой рекордсмен на дистанции 100 м Эмануэль Беккис из Италии и чемпион мира и призёр Олимпийских игр россиянин Алексей Петухов.



Гонка состояла из двух этапов. Сначала все участники проходили квалификационную стадию – 100 м, после чего в основные соревнования выходили 30 лучших спортсменов. Далее соперники соревновались друг с другом до двух побед, в результате чего определялись участники финала.



Мужскую гонку выиграл Эмануэль Беккис, обошедший в финале Константина Климушина из Санкт-Петербурга. На третьем месте другой петербуржец – Иван Жилинский.



Бронза в женском зачёте досталась Гульшат Шигаповой из Казани. Ирина Коваленко (Санкт-Петербург) в финале оказалась сильнее Ольги Летучевой (Санкт-Петербург).