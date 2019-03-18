Женская сборная России по кёрлингу выиграла у японок в рамках чемпионата мира

Женская сборная России по кёрлингу одержала очередную победу на чемпионате мира, который проходит в Силькеборге (Дания).

В рамках шестого тура команда Игоря Минина и Ирины Колесниковой обыграла со счётом 8:4 (2:0, 0:1, 0:1, 2:0, 1:0, 0:0, 0:2, 2:0, 1:0) спортсменок из Японии. Эта победа стала для россиянок третьей на турнире при одном поражении. В турнирной таблице чемпионата команда делит третью позицию со шведками. Лидируют Китай и Корея.

В составе сборной России на чемпионате мира выступают: Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Ульяна Васильева.

По регламенту турнира команды играют круговой этап, по результатам которого первое и второе места выходят напрямую в полуфинал, с 3-го по 6-е места играют квалификационные игры за оставшиеся два места в полуфинале. Далее пройдут финал и матч за третье место.