Дворкович: Карякин в политике? Ему стоит сконцентрироваться на шахматной короне

Президент FIDE Аркадий Дворкович считает, что гроссмейстеру Сергею Карякину стоит сконцентрироваться на борьбе за мировую шахматную корону, а не на политике.

«К нему повышенное внимание в России. Он ездит по стране, по школам, продвигает шахматы, много проектов, общение со СМИ – это инвестиция в шахматы, которая заслуживает уважения. С другой стороны, это отнимает время и сказывается на форме.

Не рановато ли Карякин пошёл в политику? Надеюсь, что он в неё не целиком погрузился и удачно выступит в этом цикле. Ему нужно занимать призовые места в 4-5 турнирах в этом году. У него есть для этого все шансы.

Пойти в политику Карякина убедили люди, которые поддерживают его в шахматной длительности. Убедили, что это нужно для наших шахмат. Так оно и есть. Хотя в эти два года, думаю, ему стоит сконцентрироваться на борьбе за шахматную корону. А потом уже вернуться к продвижению шахмат», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентами «Чемпионата».