Большунов рассказал, откуда у него взялось столько сил в конце сезона

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как ему удалось сохранить столько сил на остаток текущего сезона.

«Стоит только увидеть, какие тренировки мы проводим летом. Это действительно очень сложное время. Вот почему у меня осталось достаточно сил в конце сезона», — приводит слова Большунова NRK.

Также 22-летний россиянин ответил на вопрос о соперничестве с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо на длинных дистанциях: «Если в программе будет гонка на 50 километров, то, вероятно, он у меня не выиграет».

Перед последним этапом Кубка мира, который пройдёт с 22 по 24 марта в Квебеке, в общем зачёте Клебо опережает Большунова на 14 очков. В Канаде лыжники пробегут три гонки — спринт, масс-старт и гонку преследования.