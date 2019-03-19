Тёнсет: Большунов силён во всём, хотя ему лишь 22. Это сумасшествие

Норвежский лыжник Дидрик Тёнсет оценил результаты россиянина Александра Большунова в нынешнем сезоне.

«Ему всего 22. Это сумасшествие. Он выигрывает марафон, хорошо выступает в спринте, это впечатляет. Он силён во всём. Три недели назад он стал вторым на чемпионате мира в марафоне, а потом выиграл гонку в Хольменколлене и в Фалуне вновь стал лучшим», — приводит слова Тёнсета NRK.

В общем зачёте Кубка мира Дидрик Тёнсет занимает пятое место. Александр Большунов идёт вторым, на 14 очков отставая от ещё одного представителя Норвегии Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

Заключительный этап Кубка мира пройдёт с 22 по 24 марта в Квебеке (Канада). Лыжники пробегут три гонки — спринт, масс-старт и гонку преследования.