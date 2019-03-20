Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал отказ россиянина Александра Логинова раскрывать подробности своего допингового прошлого. Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за применение эритропоэтина.



«Считаю, что это проявление трусости. Нужно говорить не только тогда, когда берёшь медали. Нужно также осмелиться встречать критические вопросы», – приводит слова Бё-старшего Sports со ссылкой на эфир NRK.

На прошедшем чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) Логинов завоевал серебро в спринте и бронзу в эстафете. Бё-старший выиграл золото в эстафете, а также стал бронзовым призёром в индивидуальной гонке.

Александр и Тарьей вошли в состав участников заключительного этапа Кубка мира, который стартует в Хольменколлене (Норвегия) завтра, 21 марта.