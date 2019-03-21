Красноярск примет чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров

Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров в 2020 году примет Красноярск, сообщает официальный сайт Всемирной федерации кёрлинга (WCF).

Соревнования пройдут с 15 по 22 марта в ледовом дворце «Кристалл», который в нынешнем году принимал соревнования по хоккею в рамках зимней Универсиады. Арена вмещает 3500 зрителей.

Президент Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс выразила уверенность, что соревнования пройдут на самом высоком уровне: «Красноярск отлично справился с обязанностями хозяина зимней Универсиады, и мы рады провести там ещё одно мероприятие по кёрлингу в следующем сезоне. Не сомневаюсь, что успех зимней Универсиады будет повторен для наших юных спортсменов, мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Федерацией кёрлинга России и местным оргкомитетом».

Это решение WCF прокомментировал и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев: «Предстоящие соревнования будут для нас особенными, учитывая тот факт, что в этом году наша команда девушек завоевала золотые медали. Это означает, что они будут иметь статус действующих чемпионов, представляющих Россию на домашней арене. Я уверен, что чемпионат продемонстрирует высокий уровень организации, что было характерной чертой XXIX зимней Универсиады, которая прошла в Красноярске пару недель назад».