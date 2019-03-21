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Российские кёрлингистки потерпели третье поражение на чемпионате мира

Российские кёрлингистки потерпели третье поражение на чемпионате мира
Другие / Прочие виды спорта

В матче десятого тура чемпионата мира по кёрлингу, который проходит в Силькеборге (Дания), женская сборная России уступила команде Канады со счётом 6:9.

В турнирной таблице российские кёрлингистки занимают третье место — в их активе семь побед и три поражения. Лидером является сборная Швеции, уже обеспечившая выход в плей-офф соревнований. Следующий матч российская команда сыграет с Шотландией.

В составе сборной России на чемпионате мира выступают: Алина Ковалёва (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. По регламенту турнира команды проводят круговой этап, по результатам которого 1-е и 2-е места выйдут напрямую в полуфинал, а с 3-го по 6-е места сыграют квалификационные игры за оставшиеся два места в полуфинале. Далее пройдут финал и матч за третье место.

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