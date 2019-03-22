Четырёхкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Симона Байлз заявила о том, что Олимпиада в Токио станет последней в её карьере.
«Сейчас на протяжении большей части времени я испытываю боль, пусть со стороны это может быть незаметно. Я определённо решила, что Олимпийские игры – 2020 в Токио станут последними в моей карьере.
Я чувствую, что моё тело перенесло много нагрузок и попросту разваливается», – цитирует 22-летнюю Байлз BBC.
В августе 2016 года, по данным хакерской группы Fancy Bears, сдала положительный тест на метилфенидат (психостимулятор), при этом не нарушив антидопинговых правил, так как в истории болезни спортсменки было указано разрешение на применение этих препаратов в борьбе с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
Сама Байлз написала в своём «твиттере», что не стыдится применения лекарств, которые помогли ей преодолеть трудности концентрации внимания.
22-летняя Симона Байлз объявила о скором завершении карьеры