Йохауг: я не хотела, чтобы Непряева упала. Такое часто бывает в масс-стартах

Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала инцидент, произошедший с ней и россиянкой Натальей Непряевой в масс-старте на 10 м классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада).
Из-за контакта с Йохауг Непряева упала и не смогла побороться за высокое место.
«В сегодняшней гонке было много падений. Я шла на спуске за Непряевой с большей скоростью. Соседняя лыжня рядом была свободна, и я перестроилась. И тут она выходит в ту же самую лыжню позади меня.
Не было никакого умысла в том, что она упала. К сожалению, такое часто бывает в масс-стартах, особенно при таком качестве лыжни», – цитирует Йохауг Dagbladet.
Напомним, Непряева заняла 19-е место в итоговом протоколе гонки с общего старта, а Йохауг стала второй.
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