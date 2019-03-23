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Й. Бё выиграл малый «Хрустальный глобус» в гонках преследования

Й. Бё выиграл малый «Хрустальный глобус» в гонках преследования
Другие / Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал обладателем малого «Хрустального глобуса» в зачёте гонок преследования. Норвежец набрал 386 очков. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе, третье — россиянин Александр Логинов.

Биатлон. Кубок мира. Зачёт гонок преследования
Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 386.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 315.
3. Александр Логинов (Россия) – 305...
18. Евгений Гараничев (Россия) — 155…
25. Матвей Елисеев (Россия) — 104…
34. Дмитрий Малышко (Россия) — 65…
58. Максим Цветков (Россия) — 17…
62. Александр Поварницын (Россия) – 15.

На финальном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) Йоханнес Бё оформил золотой дубль, выиграв спринт и гонку преследования.

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