Миронова: на третьем рубеже поторопилась с выстрелом, чтобы быстрее бежать

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о своём выступлении (16-е место) в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия).

«На третьем рубеже я поторопилась и вдогонку нажала последний выстрел, чтоб быстрее бежать. И, к сожалению, он был бесконтрольный. Ветра совсем не было, как и на пристрелке. Четвёртый рубеж — это уже психология была, поэтому получилось три промаха. В целом гонка комфортная была.

Сезон получился неплохой, я держала скорость на Кубке мира и сделала шаг вперёд в стрелковом плане — чтоб были одни нули. Прошлый сезон дал мне большой опыт. И в этом сезоне, когда я приехала сюда, чувствовала себя гораздо комфортнее», — сказала Миронова в интервью Kalashnikov.Media.

Больше видео о биатлоне — на сайте Kalashnikov.Media.