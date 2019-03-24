Малышко: только в середине ЧМ по биатлону почувствовал какой-то разгон

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о планах на будущее. Спортсмен рассчитывает завоевать медаль на чемпионате России.

«Поеду на чемпионат России, потому что надо помочь региону. Не знаю, в каких гонках буду принимать участие. Спринт и эстафету бегу точно. А дальше посмотрим. У нас в этом году кто-то ездил в Америку. А мы не ездили, готовились в Риднау. Поэтому действительно, несмотря на то что прошел чемпионат Европы, чемпионат мира, такое ощущение, что только к середине ЧМ почувствовали какой-то разгон. Надеюсь, тут закончим на такой же волне и будут ещё силы побороться за медаль на чемпионате России», — сказал Малышко в интервью Kalashnikov Media.

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