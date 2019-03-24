Клебо: Большунов очень силён, и сегодня он вновь это показал

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в гонке преследования в финале Кубка мира в Квебеке (Канада).

«Это невероятно. Была жёсткая битва с самого начала сезона. Большунов очень силён, и сегодня он вновь это показал. У меня сегодня выдался не лучший день, пришлось непросто. Но я бился за подиум и смог сберечь достаточно энергии для решающего ускорения. Сохранить первое место в общем зачёте Кубка мира — это, конечно, потрясающе», — сказал Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира. Финал. Квебек, Канада



Мужчины. Гонка преследования. 15 км, свободный стиль



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 29.05,4

2. Алекс Харви (Канада) – +2,8

3. Александр Большунов (Россия) – +2,9

4. Франческо де Фабиани (Италия) – +1.13,3

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – +1.13,4

6. Федерико Пеллегрино (Италия) – +1.13,7

7. Симен Хёгстад Крюгер (Норвегия) – +1.14,2

8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – +1.14,3

9. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – +1.15,1

10. Сюр Рёте (Норвегия) – +1.16,1

11. Андрей Ларьков (Россия) – +1.50,2…

18. Андрей Мельниченко (Россия) – +2,45,7…

37. Денис Спицов (Россия) – +4.06,1.