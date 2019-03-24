Йоханнес Бё выиграл все «Малые хрустальные глобусы» в сезоне-2018/19

Сегодня на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене прошёл мужской масс-старт на 15 км. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё.

Таким образом, Бё выиграл зачёт гонок с массовым стартом. Вторым стал немец Арнд Пайффер (219), третьим — француз Кентен Фийон Майе (218). Россиянин Евгений Гараничев занял девятое место (144 очка), Александр Логинов — 10-е (137), Матвей Елисеев — 30-е (44), а Дмитрий Малышко — 39-е (18).

По итогам сезона Йоханнёс Бё стал обладателем «Малых хрустальных глобусов» во всех дисциплинах: масс-старте, гонке преследования, спринте и индивидуальной гонке.

Напомним, норвежец также досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус». Александр Логинов стал вторым в общем зачёте Кубка мира.