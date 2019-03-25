Крянин: Большунову надо подключать голову, как это делают норвежцы

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился впечатлениями от противостояния норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо и россиянина Александра Большунова в завершившемся розыгрыше Кубка мира. Клебо победил в общем зачёте, Большунов стал вторым.

«У Клебо было большое преимущество, он сэкономил силы, но Саша в этом сезоне показал, что он очень хороший дистанционщик, завоевал „Малый хрустальный глобус“, а „Большой хрустальный глобус“ ещё впереди — они с Клебо почти одногодки, тот завоевал свой первый Кубок мира и мы станем свидетелями их долгого спортивного противостояния, что очень здорово. На следующий год Саша соберётся, календарь будет чуть легче из-за отсутствия чемпионата мира и Олимпиады, и мы будем снова за него болеть в борьбе за Кубок мира, на который будут брошены все силы.



Некоторые очки в этом сезоне были проиграны в спринте, где объективно сложно бороться с Клебо, некоторые в гонках, где были проблемы со смазкой, с палками, другие неудачи — следует всё это учесть и провести должную работу. В масс-стартах, например, была тактическая борьба: Сашка достаточно прямолинейный лыжник, ему следует поработать над своими слабыми и сильными сторонами, тактикой прохождения, в каком состоянии выходишь на гонку, как ты её проходишь. Важно исключить любые тактические ошибки в следующем сезоне. Нужно подключать не только физику, но и голову, как это делают норвежцы, поэтому в зависимости от состояния у них может выиграть практически кто угодно из команды», — цитирует Крянина ТАСС.



В общем зачёте женского Кубка мира победила норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг, второй стала россиянка Наталья Непряева.



«Болезнь Натальи сильно сказалась на итоговом зачете Кубка мира, Непряева потеряла много очков, хотя боролась с Эстберг до самого конца. Летом нужно провести серьезнейшую работу, заложить базу на сезон. К тому же приятно, что есть хорошая подстраховка в лице Седовой, Белоруковой, Истоминой — все они создают конкуренцию, что порождает спортивный рост. Женская сборная уже прочувствовала вкус победы, что это всё рядом и вполне реально бороться с норвежками, которые не такие уж и непобедимые», — сказал Крянин.