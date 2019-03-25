Маргиев: внимание Путина способствует развитию сумо

Неоднократный победитель чемпионатов мира, Всемирных игр и многих других международных турниров по сумо 35-летний Василий Маргиев рассказал, что во время соревнований его поразило отношение к сумо в Японии и Монголии, но он не завидует спортсменам этих стран.

«Нам завидовать нельзя, так что только если белая зависть (улыбается). Конечно, хочется, чтобы в России сумо тоже развивалось более быстрыми темпами. Но лично мне жаловаться не на что. Меня после одной из побед президент России пригласили к себе в резиденцию в Ново-Огарёво, лично меня поздравил, вручил благодарность. Не секрет, что он очень любит восточные единоборства и уделяет большое внимание нашим видам спорта. Такое внимание не только очень приятно, но и способствует развитию сумо», — сказал Маргиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.