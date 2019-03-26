Никитина: на сборе не хватало особенного чувства юмора Трефилова

Разыгрывающая сборной России по гандболу Ирина Никитина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину рассказала, как прошёл сбор команды без главного тренера Евгения Трефилова, который перенёс операцию на сердце.

«Было очень непривычно. Атмосфера была немного другой. Конечно, нам очень сильно не хватало Евгения Васильевича. Я желаю ему скорейшего выздоровления, возвращения в строй и крепкого здоровья. Насколько я знаю, он во время сборов постоянно был на связи с нашими тренерами. Думаю, и состав, и упражнения не тренировках – всё это с Евгением Васильевичем обсуждалось, так что мы незримо чувствовали его присутствие. Но чего-то не хватало. Чего-то большого. Может, его особенного чувства юмора», — сказала Никитина.

Ирина также назвала цель, которую поставила перед собой в национальной команде.

«Мечтой было попадание в обойму сборной, и она осуществилась. Теперь я ставлю перед собой цель закрепиться в сборной и помочь ей выиграть какой-либо трофей. Любой спортсмен мечтает приносить сборной пользу, и я не исключение», — отметила гандболистка.