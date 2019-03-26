Шамрай: сёстры Семеренко готовы выступать ещё минимум год

Тренер женской сборной Украины по биатлону Григорий Шамрай сообщил, что сёстры Вита и Валентина Семеренко могут продолжить карьеру в новом сезоне.



«Сезон действительно был очень сложным, но бронзовая медаль в эстафете на чемпионате мира немного сгладила ситуацию.



Хочется поблагодарить и Юлию Журавок, которая нас, так сказать, поддержала своей серебряной наградой на чемпионате Европы. Есть и результаты неплохие у нас, но также есть над чем работать.



В пятницу будет тренерский совет, на котором будем выбирать дальнейший план подготовки, анализировать минувший сезон и всё это делать с прицелом на Пекин. Проблем хватало этой зимой, но что-то глобально одно назвать пока сложно.



Что касается Виты и Вали, то физически они здорово себя чувствуют, и сейчас главное – их личная мотивация. У меня она точно есть, и у них она не пропала. Посмотрим, как они проведут этот отпуск и с какими целями вернутся на новую подготовку. Как минимум ещё год они точно готовы отдавать себя биатлону», – цитирует Шамрая biathlon.com.ua.