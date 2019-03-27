Вяльбе: в следующем сезоне Седовой нужно сделать выбор

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о ситуации с лыжницей Анастасией Седовой, которая в прошедшем сезоне находилась на самоподготовке.

«В сезоне-2019/20 Насте надо сделать выбор. Или она тренируется в команде, или исключительно с папой. В этот раз она всё лето и осень занималась с отцом и только после этого присоединилась к команде. В итоге её потенциал не был реализован, и мне кажется, что причина именно в этих метаниях. Я бы хотела, чтобы она полноценно работала в команде. Николай Евгеньевич Седов отличный специалист, но у него Настя тренируется с детьми, это явно не её уровень соперничества», — приводят слова Вяльбе «Известия».

Седова заняла 12-е место в общем зачёте Кубка мира сезона-2018/19.

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