Французский лыжник Морис Манифика и представительница Германии Лаура Гиммлер победили в лыжных гонках свободным стилем на чемпионате Европы среди таможенников в Гальтюре (Австрия). Третьей в женских соревнованиях стала французская биатлонистка Жюстин Бреза, немка Лаура Дальмайер – четвёртая.
Лыжные гонки. Чемпионат Европы среди таможенников. Гальтюр, Австрия
10 км, свободный стиль. Мужчины.
1. Морис Манифика (Франция) – 18.55,91
2. Клеман Парисс (Франция) – +0,44
3. Адриан Бэкшнайдер (Франция) – +16,79.
…
9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – +54,56
…
16. Тим Гротиан (Германия) – +1.22,02
17. Роман Реес (Германия) – +1.35,34…
25. Даниэль Мезотич (Австрия) – +3.14,92
26. Эмильен Жакелен (Франция) – +3.50,26
Лыжные гонки. Чемпионат Европы среди таможенников. Гальтюр, Австрия
5 км, свободный стиль. Женщины.
1. Лаура Гиммлер (Германия) – 10.52,45
2. Лиза Унтервегер (Австрия) – +0,56
3. Жюстин Бреза (Франция) – +1,79
4. Лаура Дальмайер (Германия) – +2,46
…
15. Анаис Шевалье (Франция) – +1.28,08.
Манифика победил в лыжных гонках на ЧЕ среди таможенников, Дальмайер — 4-я