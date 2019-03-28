Манифика победил в лыжных гонках на ЧЕ среди таможенников, Дальмайер — 4-я

Французский лыжник Морис Манифика и представительница Германии Лаура Гиммлер победили в лыжных гонках свободным стилем на чемпионате Европы среди таможенников в Гальтюре (Австрия). Третьей в женских соревнованиях стала французская биатлонистка Жюстин Бреза, немка Лаура Дальмайер – четвёртая.



Лыжные гонки. Чемпионат Европы среди таможенников. Гальтюр, Австрия

10 км, свободный стиль. Мужчины.



1. Морис Манифика (Франция) – 18.55,91

2. Клеман Парисс (Франция) – +0,44

3. Адриан Бэкшнайдер (Франция) – +16,79.

…

9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – +54,56

…



16. Тим Гротиан (Германия) – +1.22,02

17. Роман Реес (Германия) – +1.35,34…

25. Даниэль Мезотич (Австрия) – +3.14,92

26. Эмильен Жакелен (Франция) – +3.50,26



Лыжные гонки. Чемпионат Европы среди таможенников. Гальтюр, Австрия

5 км, свободный стиль. Женщины.



1. Лаура Гиммлер (Германия) – 10.52,45

2. Лиза Унтервегер (Австрия) – +0,56

3. Жюстин Бреза (Франция) – +1,79

4. Лаура Дальмайер (Германия) – +2,46

…

15. Анаис Шевалье (Франция) – +1.28,08.