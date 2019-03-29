В сборную России по кёрлингу в сезоне-2019/20 вернутся иностранные тренеры

В сезоне-2019/20 Федерация кёрлинга России (ФКР) возобновит сотрудничество с иностранными тренерами-консультантами мужской и женской сборных России. ФКР уже определилась с кандидатурами, контракты будут подписаны в конце мая, сообщил президент ФКР Дмитрий Свищёв.

Ранее в сборных России по кёрлингу уже работали иностранные тренеры-консультанты, однако в сезоне-2018/19 в тренерский штаб входили только отечественные специалисты.

«Со следующего года благодаря подписанию соглашения с Олимпийским комитетом России и для мужской, и для женской команд мы берем наставников-иностранцев. У сборных снова будут иностранные тренеры-консультанты, они нужны. В этом сезоне иностранцев-консультантов у нас не было, и впервые за несколько лет наши девушки не попали в число призеров чемпионатов Европы и мира.

У нас уже есть предварительные договоренности с нашими потенциальными наставниками. Все условия с ними обговорили, и контракты будут заключены с конца мая. Имена их назвать пока не могу, потому что они еще заканчивают работу с другими национальными командами", — приводит слова Свищёва РИА «Новости».