Мини-футбольный «Спартак» обыграл «Оргхим» в Высшей лиге чемпионата России

Московский «Спартак» одержал волевую победу над командой «Оргхим» из Нижегородской области со счётом 4:3 в выездном матче 25-го тура чемпионата России среди команд Высшей лиги. Хет-трик в составе красно-белых оформил Максим Усов, ещё один гол забил Юрий Синцов.

«Спартак» одержал 13-ю победу и, набрав 44 очка, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице конференции «Запад». «Оргхим» (39) – на шестом месте.

В матче 26-го тура 6 апреля «Спартак» примет дубль команды «Газпром-Югра».

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Конференция «Запад». 25-й тур

«Оргхим» (Нижегородская область) — «Спартак» (Москва) – 3:4 (2:1).

Голы: Денисов, 21, Глынин, 25, Зайцев, 41 – Усов, 3, 37, 49, Синцов, 28.