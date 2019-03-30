Три британских легкоатлета работают с тренером, имеющим допинговое прошлое

Британские легкоатлеты Мэтью Хадсон-Смит, Дезире Хенри и Джазмин Сойерс работают с американским тренером Лэнсом Брауманом, который провёл год в тюрьме и был связан с рядом спортсменов, уличённых в применении допинга, пишет интернет-портал Daily Mail.

Спортсмены занимаются у Браумана в тренировочном лагере во Флориде, информирует источник.

Лэнс Брауман был тренером американского легкоатлета Тайсона Гэя, который в 2013-м был дисквалифицирован на один год за применение допинга и лишён серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне. Также с Брауманом работал ямайский спортсмен Стив Маллингс, который в 2011 году получил пожизненный запрет после положительного теста.

Тренер при этом никогда не был дисквалифицирован за допинг, но провёл год в тюрьме за мошенничество, кражу и растрату.