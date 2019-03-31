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Червоткин победил в скиатлоне на чемпионате России, Вылегжанин — второй

Червоткин победил в скиатлоне на чемпионате России, Вылегжанин — второй
Другие / Лыжный спорт

Лыжник Алексей Червоткин выиграл скиатлон на чемпионате России в деревне Кононовская (Архангельская область).

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 преодолел 30-километровую дистанцию за 1 час 12 минут 15 секунд. Второе место занял трёхкратный призёр Олимпиады в Сочи, чемпион мира Максим Вылегжанин (+0,1). Тройку призёров замкнул Андрей Мельниченко (+0,2).

Лыжные гонки. Чемпионат России. Кононовская, Архангельская область
Мужчины, скиатлон, 15+15 км
1. Алексей Червоткин — 1:12.15,2.
2. Максим Вылегжанин — +0,1.
3. Андрей Мельниченко — +0,2.
4. Иван Якимушкин — +0,2.
5. Денис Спицов — +4,5.
6. Артём Мальцев — +12,8.
7. Иван Кириллов — +12,8.
8. Андрей Парфёнов — +13,3.
9. Алексей Виценко — +13,3.
10. Алесей Шемякин — +13,3.

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