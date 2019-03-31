«Звезда» обыграла «Астраханочку» в матче за 3-е место Кубка России

«Звезда» обыграла «Астраханочку» в матче за третье место женского Кубка России по гандболу. Матч прошёл в Ростове-на-Дону и завершился победой гандболисток из Звенигорода со счётом 26:24.

Самым результативным игроком матча в составе обеих команд стала правая полусредняя «Астраханочки» Анна Шапошникова, забросившая в ворота звенигородского клуба 9 мячей.

Кубок России. Женщины

Матч за третье место

«Астраханочка» (Астрахань) – «Звезда» (Звенигород) – 24:26 (15:14).

«Астраханочка»: Трусова (6/24, 25%), Рябцева (4/8, 50%), Дегтярёва (0/1, 0%); Шапошникова — 9, Самохина — 5, Зеленкова — 3, Сабирова, Малашенко — 2, Сисенова, Антонова, Кайнарова — 1.

«Звезда»: Аношкина (4/13, 30%), Кирикиас (3/12, 25%), Тиханова (1/7, 14%); Никитина — 8, Климанцева — 7, Чернова, Илларионова — 3, Богдашёва — 2, Осипова, Захарова, Карасева — 1.

В финальном матче сыграют «Ростов-Дон» и «Лада».