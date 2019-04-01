Российские кёрлингисты потерпели третье поражение подряд на ЧМ-2019

Мужская сборная России по кёрлингу в своём третьем матче группового раунда чемпионата мира, который проходит в Летбридже (Канада), проиграла команде Швейцарии со счётом 7:9. За команду России выступают Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Летбридж, Канада

Групповой этап. Третий тур

Россия — Швейцария — 7:9 (2:0, 0:2, 1:0, 0:3, 1:0, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0).

На старте соревнований россияне уступили командам Шотландии (2:8) и Канады (3:11). Следующим соперником россиян будет команда Южной Кореи, которая также пока не одержала ни одной победы.

Лучшим результатом мужской сборной России на чемпионатах мира является девятое место на мировом первенстве 2018 года.