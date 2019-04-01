Макеева: настрой гандболисток «Лады» сделал финал более зрелищным

Линейная «Ростова-Дон» и сборной России Ксения Макеева прокомментировала победу своей команды в финале Кубка России.



«Надо отдать должное гандболисткам «Лады», они в течение всего матча боролись и играли очень здорово. Даже когда мы во втором тайме ушли вперёд на четыре мяча, соперницы продолжали сопротивляться и пытались любую нашу ошибку воплотить в свои голы. Благодаря такому настрою интрига сохранялась до последних секунд, что сделало финал более зрелищным и привлекательным для болельщиков. Да и у нас были очень крутые эмоции от победы, поскольку она далась по-настоящему тяжело», – заявила Макеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Алексею Адамову.



По ходу матча «Ростов Дон» имел преимущество в пять голов, однако растерял его – «Лада» сократила отставание в счёте до одного мяча.



«Мы допустили несколько глупых потерь в атаке, не успели вернуться в защиту, а соперницы увидели в этом свой шанс и сократили отставание благодаря быстрым контратакам. Конечно, нам надо было действовать спокойнее и грамотно доводить атаки до логичного завершения, но не всегда всё бывает так просто. Главное, что мы смогли дотерпеть и завоевать титул», – добавила Макеева.



Полное интервью Макеевой будет доступно на «Чемпионате» позже.