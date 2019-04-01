«Сказала врачу: „Всё хорошо, я пошла“». Как выиграть кубок через боль и слёзы

«Финал четырёх» женского Кубка России по гандболу в Ростове-на-Дону завершился достаточно предсказуемой победой местного гранда. Однако в решающем матче на площадке развернулась настоящая битва. «Лада», уступая в пять голов, нашла в себе силы на погоню и едва не совершила чудесное спасение. Увлекательный сценарий финала помог турниру стать одним из самых запоминающихся в истории Кубка России.



Линейная «Ростова-Дон» и сборной России Ксения Макеева в интервью «Чемпионату» призналась, что испытала особенные эмоции от победы своей команды над «Ладой», рассказала, почему даже болезненная травма не помешала ей вернуться на площадку, похвалила организаторов и выразила уверенность, что именно такие матчи двигают гандбол вперёд.

Миг до чуда. «Ростов-Дон» в девятый раз завоевал Кубок России 17-летняя гандболистка помогла «Ладе» зарубиться с «Ростовом-Дон» в финале Кубка России. Но фаворит разучился проигрывать.

«Настрой «Лады» сделал финал более зрелищным»

— Ксения, финал получился даже более напряжённым, чем многие ожидали. Как игра смотрелась изнутри?

— Надо отдать должное гандболисткам «Лады», они в течение всего матча боролись и играли очень здорово. Даже когда мы во втором тайме ушли вперёд на четыре мяча, соперницы продолжали сопротивляться и пытались любую нашу ошибку воплотить в свои голы. Благодаря такому настрою интрига сохранялась до последних секунд, что сделало финал более зрелищным и привлекательным для болельщиков. Да и у нас были очень крутые эмоции от победы, поскольку она далась по-настоящему тяжело.

— «Ростов-Дон» в какой-то момент довёл преимущество до пяти голов. Что помешало удержать столь солидный перевес и избежать нервной концовки?

— Мы допустили несколько глупых потерь в атаке, не успели вернуться в защиту, а соперницы увидели в этом свой шанс и сократили отставание благодаря быстрым контратакам. Конечно, нам надо было действовать спокойнее и грамотно доводить атаки до логичного завершения, но не всегда всё бывает так просто. Главное, что мы смогли дотерпеть и завоевать титул.

— В концовке Амброс Мартин взял тайм-аут. Что тренер говорил гандболисткам во время этой паузы?

— Амброс сосредоточился на разборе предстоящей атаки, подробно рассказал, какую комбинацию надо сыграть. На самом деле она у нас не очень получилась, но, к счастью, наша палочка-выручалочка Марина Судакова оказалась в нужный момент в нужном месте и поставила победную точку в этом финале.

— За 40 секунд до конца второго тайма «Лада» сократила отставание до минимума. В тот момент у вас что-то ёкнуло?

— В пылу игры ты думаешь в первую очередь о том, что нужно сделать на площадке. Пропустив на последней минуте, мы понимали, что нужно просто забить гол, и тогда всё будет хорошо. Поэтому мы между собой договорились разыграть до верного, подбадривали друг друга. Конечно, счёт все знали, но в таких ситуациях важно концентрироваться на конкретном игровом моменте, а не думать о результате.

Звёзды погасили «Звезду». «Ростов-Дон» легко вышел в финал Кубка России «Звезда» провалила начало полуфинала с «Ростовом-Дон», сделав дальнейшие подвиги бессмысленными. Фавориту остался шаг до титула.

«Сказала врачу: «Всё хорошо, я пошла»

— В первом тайме вы подвернули ногу и заставили болельщиков переживать. Помните, что почувствовали, когда получили травму?

— Дикую боль и жар, будто кровь прилила на пару секунд. Я поняла, что голеностоп сильно ушёл в сторону. Но наш физиотерапевт быстро сделал мне тейп, и я смогла вернуться на площадку. Во время игры мышцы были разогреты, так что боль вскоре ушла, а уже вечером я увидела отёк. Сейчас мне предстоит курс восстановительных физиопроцедур, чтобы как можно быстрее избавиться от последствий повреждения. В принципе, это рабочий момент. Пока есть небольшая хромота, но надеюсь, что скоро она пройдёт, и я буду готова к следующим матчам. Это раньше при таких травмах рекомендовали лежать и ничего не делать, а сейчас, наоборот, врачи советуют побольше двигаться, чтобы всё быстрее заживало.

— Не было мысли, что травма может оказаться серьёзной и оставит вас без решающих матчей сезона?

— Нет, я никогда не думаю о том, насколько серьёзным окажется повреждение. В такие моменты все мысли о том, чтобы боль поскорее прошла, и ты снова могла бы помогать команде. Всегда кажется, что ничего страшного не произошло, а уже потом, когда остываешь, начинаешь понимать, насколько тяжёлую травму получила.

— Было заметно, как вам больно, даже слёзы выступили. Тем не менее через несколько минут вы вернулись на площадку. Это было ваше решение?

— Физиотерапевт спросил, как я себя чувствую. Я сказала: «Всё хорошо, я пошла» (улыбается). Это финал, эмоции захлёстывали, хотелось играть и помогать команде добиться победы. Не было ощущения, что я совсем не могу бежать. Тейп хорошо держал голеностоп, так что во время игры я даже не вспоминала о том повреждении.

«Делаем болельщика счастливым». Возьмёт ли «Ростов-Дон» пятый Кубок подряд? Звонок от тренера, гандбольная ярмарка и масса сюрпризов. Ростов-на-Дону готов принять «Финал четырёх» женского Кубка России.

«Игроки «Ростова-Дон» чувствовали домашний дух»

— Организаторы «Финала четырёх» проделали большую работу, чтобы создать у болельщиков праздничное настроение. Вам удалось прочувствовать эту атмосферу?

— Конечно! Я считаю, что в этом году «Финал четырёх» Кубка России прошёл на очень высоком уровне. Это был настоящий гандбольный праздник. Все команды были заряжены и готовы биться за медали. Это было видно и по накалу полуфиналов, и по матчам за медали. Особенно хочу отметить атмосферу в зале во время финальной встречи. Играть дома при заполненных трибунах всегда очень круто. Такая поддержка дорогого стоит и действительно помогает идти вперёд и справляться даже с не самыми удачными игровыми отрезками. Все девчонки нашей команды чувствовали этот домашний дух и черпали в нём силы и энергию.

— Одна из задумок организаторов заключалась в том, что каждая команда представляла какое-то время года. Как вам такая идея?

— Это стало настоящей изюминкой турнира. Здорово, что организаторы придумали что-то оригинальное и необычное. А главное – времена года действительно были под стать всем командам. Девчонки, символизировавшие каждое время года, были в очень красивых нарядах и помогали создать волшебную атмосферу. Думаю, телезрители тоже это заметили и оценили.

— «Ростову-Дон» досталась весна. Вам это время года подходит?

— Я думаю, да. Мы представляем южный город, но Астрахань всё-так южнее, поэтому им больше подходит лето (улыбается). Мне нравится весна — всё вокруг расцветает, зеленеет. К тому же турнир проходил в конце марта, так что символично, что его хозяин предстал в образе весны.

«Победа в Кубке осталась в прошлом»

— Впереди у «Ростова-Дон» важнейшие четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов с «Ференцварошем». То обстоятельство, что финал Кубка получился таким напряжённым, способно как-то повлиять на игру команды в предстоящих поединках?

— Мы расценивали Кубок России как важный самостоятельный турнир, а не как этап подготовки к «Ференцварошу». После победы команда получила выходной, а уже со вторника начнёт готовиться к четвертьфиналу Лиги чемпионов. Победа в Кубке получилась эмоциональной и радостной, но она уже осталась в прошлом. Сейчас мы полностью сосредоточимся на предстоящих встречах с венгерками, потому что от исхода этого противостояния во многом будет зависеть оценка выступления «Ростова-Дон» в этом сезоне. Все мысли будут только о том, как лучше подготовиться к этим матчам и добиться положительного результата.

— Тренер «Ростова-Дон» Амброс Мартин долго и успешно работал в Венгрии. У него есть секрет, как играть против «Ференцвароша»?

— Конечно, есть (улыбается). Но он нам ещё его не раскрыл. Думаю, когда будем разбирать игру соперника и смотреть видеозаписи его матчей, тренер нам всё расскажет и объяснит какие-то нюансы.

— Ещё несколько лет назад не все клубы всерьёз воспринимали Кубок России. По итогам минувшего уик-энда можно сказать, что статус турнира возрос?

— Да, сейчас Кубок России очень престижный и важный турнир для каждой команды. За последние годы отношение клубов к этим соревнованиям заметно изменилось. Кроме того, финал в прямом эфире транслировался на федеральном канале, что тоже говорит о растущей значимости Кубка. Это большой плюс для нашего вида спорта. По популярности гандбол уступает футболу, хоккею или баскетболу, так что пока наши матчи не так часто можно увидеть на общедоступных каналах. Я считаю, что как раз такие турниры, как ростовский «Финал» четырёх», способны повышать у болельщиков интерес к гандболу. В этот раз и команды порадовали упорной борьбой, и организаторы были на высоте. Думаю, чем больше будет подобных турниров, тем быстрее пойдёт рост популярности гандбола.