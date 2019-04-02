Губерниев — о Вяльбе: давайте запретим такого президента

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе запретить российским лыжникам пользоваться социальными сетями во время соревнований.

«Если она так говорит, то давайте мы запретим такого президента Федерации лыжных гонок. Почему? Потому что это бред. До свидания! Хотя если ещё есть вопросы. Давайте вернёмся к довоенным автомобилям, например. Каждый спортсмен сам себя ограничивает в чём-то. Зачем вводить общие ограничения?» — приводит слова Губерниева «Спорт день за днём».

Ранее Вяльбе призвала Губерниева «не переходить границу» и перестать оценивать выступление лыжников. В ответ Дмитрий заявил, что мнение Вяльбе его не интересует.

Вяльбе: у нас были спортсмены, которые злоупотребляли соцсетями на ЧМ-2019