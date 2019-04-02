Пасека: я уже была чемпионкой Европы, и теперь титул нужно подтвердить

Российская гимнастка Мария Пасека поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы, который начнётся 10 апреля в Щецине (Польша) и станет для спортсменки первым за два года большим стартом.

Напомним, длительный перерыв в карьере двукратной чемпионки мира был связан с тяжёлой травмой спины.

«Я настроена выиграть. Это важно для уверенности: я уже была чемпионкой Европы, и теперь титул нужно подтвердить. Программу восстановила, самочувствие более или менее нормальное, только немного устала. Так долго не выступала, а тут провела сразу три старта подряд.



Хороший ли результат для меня второе место на этапе Кубка мира в Дохе? Если честно, я еле сдержалась, чтобы прямо там не заплакать. Всё-таки это неправильно: я двукратная чемпионка мира, а расстраиваюсь из-за такого старта. Но было очень обидно, потому что я не только хотела выиграть, но и реально могла это сделать. Но на приземлении после прыжка наделала много лишних шагов, хотя, в принципе, могла и устоять. Сказывается, что очень долго не выступала.

В целом меня сейчас ничто не беспокоит. После трёх стартов подряд в спине чувствовалась какая-то усталость, но после дня отдыха всё прошло", — приводит слова Пасеки «Команда России».