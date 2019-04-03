Карякин и Грищук сыграли вничью на мемориале Гашимова

В Шамкире (Азербайджан) прошел четвёртый тур шестого турнира «Мемориал Вугара Гашимова». Все партии завершились вничью. Российские участники Сергей Карякин и Александр Грищук встречались друг с другом, белыми играл Карякин.

Лидер соревнований, действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен чёрным цветом разошёлся миром с болгарином Веселином Топаловым.

Ничейные результаты были зафиксированы также в партиях Дин Лижэнь — Вишванатан Ананд, Аниш Гири — Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедьяров — Давид Навара.

Положение после 4-го тура



1. Магнус Карлсен — 3.

2-3. Дин Лижэнь, Сергей Карякин — по 2,5.

4-6. Вишванатан Ананд, Теймур Раджабов, Веселин Топалов — по 2.

7-10. Шахрияр Мамедьяров, Давид Навара, Аниш Гири, Александр Грищук — по 1,5.