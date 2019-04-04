Родионенко: если Мустафина сбросит вес, то всё будет в порядке

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о прогрессе вернувшейся в спорт после рождения ребёнка олимпийской чемпионки Алии Мустафиной, которая отказалась от участия в чемпионате Европы, но выступит на Европейских играх в Минске.

«Прогресс есть. И очень серьёзный. Мустафина же заработала право поехать на чемпионат Европы в Щецин. Она выиграла многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме. Мы надеялись на неё. Она у нас самая опытная гимнастка. Но мы ей дали возможность в хорошей форме подойти к Минску. А вообще перед нами стоит задача основательно подготовить её к чемпионату мира.

Правда, хотелось бы, чтобы Алия сбросила вес. Если она придет в свою весовую категорию, в которой может выступать шикарно, то всё будет в порядке. Вес ведь не только мешает выступать, но и дает нагрузку на суставы. Мы обеспокоены, чтобы спортсменка не травмировалась. Сейчас Алия уехала в Пензу. Хочется верить, что вс будет хорошо. Она девочка, которая знает, чего хочет, которая имеет характер. Кроме того, у нее хорошие программы», — приводит слова Родионенко «Российская газета».