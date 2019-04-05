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Сборная России по регби-7 сыграет в 1/4 финала отборочного турнира Мировой серии

Сборная России по регби-7 сыграет в 1/4 финала отборочного турнира Мировой серии
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Мужская сборная России по регби-7 одержала победу над Ямайкой со счётом 26:10 в матче отборочного турнира Мировой серии, который проходит в Гонконге. В утреннем матче россияне нанесли поражение Уругваю — 26:0.

В составе российской команды удачные попытки в активе Сергея Евсеева, Владислава Созонова и Владислава Лазаренко.

Сборная России выиграла второй поединок на соревнованиях в Гонконге и гарантировала выход в четвертьфинал. Завтра, 6 апреля, российская команда сыграет за первое место в группе F с Ирландией.

В мужских квалификационных соревнованиях выступают 12 команд. Победитель завоюет путёвку в Мировую серию сезона-2019/20.

Отборочный турнир продлится до 6 апреля.

Регби. Отборочный турнир Мировой серии. Гонконг
Группа F
Россия — Ямайка — 26:10.

Сборная России по регби-7 обыграла Уругвай в отборочном турнире Мировой серии
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