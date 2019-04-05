Большунов: когда Клебо подучит русский язык, тогда и буду с ним общаться

Российский лыжник Александр Большунов подвёл итоги сезона, а также рассказал, общается ли он с норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Можно сказать, я доволен сезоном. Есть разочарование, что не выиграл золотую медаль на чемпионате мира. Но рад, что могу бороться за победу в каждой дисциплине.

Общаюсь ли с Йоханнесом Клебо? Нет. Пусть подучит русский язык, тогда будем общаться. Его сильные стороны — в правильном прохождении гонки, в спусках, в ускорениях. Он их делает один раз и именно тогда, когда это нужно. Его спринтерские способности всё-таки немного повыше моих", – сказал Большунов в интервью проекту «На лыжи».

Напомним, Клебо победил в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам, Большунов занял второе место.

Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/19. Большунов — четырёхкратный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года.