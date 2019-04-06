Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские кёрлингисты проиграли Японии в заключительном матче на ЧМ

Российские кёрлингисты проиграли Японии в заключительном матче на ЧМ
Другие / Прочие виды спорта

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по кёрлингу в Летбридже (Канада) мужская сборная России проиграла Японии со счётом 5:7.

За российскую команду выступали Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Летбридж, Канада
Групповой этап. 12-й тур
Россия — Япония — 5:7

Ранее сборная России потеряла шансы на выход в плей-офф соревнований. Россияне проиграли шотландцам (2:8), канадцам (3:11), швейцарцам (7:9), американцам (3:10), итальянцам (3:5), шведам (5:9) и немцам (6:11). В активе сборной победы над Южной Кореей (6:4), Китаем (7:1), Нидерландами (7:4) и Норвегией (8:5). Турнир в Канаде завершится 7 апреля.

Лучшим результатом мужской сборной России на чемпионатах мира является девятое место на мировом первенстве 2018 года.

Сборная России по кёрлингу обыграла норвежцев на чемпионате мира в Канаде
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент