Российские кёрлингисты проиграли Японии в заключительном матче на ЧМ

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по кёрлингу в Летбридже (Канада) мужская сборная России проиграла Японии со счётом 5:7.
За российскую команду выступали Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.
Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Летбридж, Канада
Групповой этап. 12-й тур
Россия — Япония — 5:7
Ранее сборная России потеряла шансы на выход в плей-офф соревнований. Россияне проиграли шотландцам (2:8), канадцам (3:11), швейцарцам (7:9), американцам (3:10), итальянцам (3:5), шведам (5:9) и немцам (6:11). В активе сборной победы над Южной Кореей (6:4), Китаем (7:1), Нидерландами (7:4) и Норвегией (8:5). Турнир в Канаде завершится 7 апреля.
Лучшим результатом мужской сборной России на чемпионатах мира является девятое место на мировом первенстве 2018 года.