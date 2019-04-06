Российские кёрлингисты проиграли Японии в заключительном матче на ЧМ

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по кёрлингу в Летбридже (Канада) мужская сборная России проиграла Японии со счётом 5:7.

За российскую команду выступали Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.



Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Летбридж, Канада

Групповой этап. 12-й тур

Россия — Япония — 5:7



Ранее сборная России потеряла шансы на выход в плей-офф соревнований. Россияне проиграли шотландцам (2:8), канадцам (3:11), швейцарцам (7:9), американцам (3:10), итальянцам (3:5), шведам (5:9) и немцам (6:11). В активе сборной победы над Южной Кореей (6:4), Китаем (7:1), Нидерландами (7:4) и Норвегией (8:5). Турнир в Канаде завершится 7 апреля.



Лучшим результатом мужской сборной России на чемпионатах мира является девятое место на мировом первенстве 2018 года.