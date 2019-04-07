Дэйвис боится, что Путин отправит мужчин завоёвывать медали на женских турнирах

Бывшая британская пловчиха Шаррон Дэйвис рассказала, почему необходим строгий контроль над транссексуальными спортсменами.

Ранее на эту тему высказалась легендарная теннисистка Мартина Навратилова, которая заявила, что мужчины-трансгендеры в соревновании с женщинами несправедливо получают преимущество.

«Читала статью Мартины. Решила, что надо выступить и заставить с собой считаться. Думаю, люди не поняли, насколько изменились правила после 2015 года. На мой взгляд, это сделали тайком. Не исключено, что женский спорт серьёзно пострадает. Я подумала: „А кто защитит женщин и женский спорт?“. Знаю, каково это, когда выходишь на старт вместе с человеком, у которого есть несправедливое преимущество. Испытала это на себе и полна решимости всё изменить.

Проблема в том, что есть возможность злоупотребить этой системой, но пока никто не обращает внимания. В мире есть страны, которым неважно, как выигрывать медали. Мы знаем это из истории и из того, что русские делали в Сочи в 2014 году. А теперь ещё и есть правило: человеку больше не нужна операция по смене пола, достаточно просто самостоятельно идентифицировать себя и снизить в течение года уровень тестостерона. Кто это контролирует? И тогда ты можешь отправиться на Олимпиаду и соревноваться в женских видах спорта.

Если бы я была Владимиром Путиным, то выбрала бы мужчин из топ-12 и сказала: «Можете поехать на соревнования по женским видам спорта. Выиграв там целый мешок медалей, вы не нарушите никаких правил». На примере ГДР мы знаем, что люди пойдут на это. Их спортсменов накачивали этими страшными препаратами, и сейчас у многих возникли огромные проблемы со здоровьем. Они стали жертвами, хотя, вероятно, у них не было выбора", — цитирует Дэйвис The Times.