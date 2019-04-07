«Ростов-Дон» обыграл «Ференцварош» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

«Ростов-Дон» с победы начал четвертьфинальную серию гандбольной Лиги чемпионов среди женских команд. На выезде российские гандболистки обыграли венгерский «Ференцварош» со счётом 29:26. Стопроцентную результативность показала Юлия Манагарова, все 7 бросков которой достигли цели. По 4 раза отличились Ксения Макеева, Кристина Кожокарь и Лоис Аббинг. 3 мяча забила Виктория Борщенко.

Ответный матч пройдёт 13 апреля в Ростове-на-Дону.

В прошлом сезоне соперники уже встречались на этой же стадии Лиги чемпионов. Оба матча выиграл «Ростов-Дон» (31:29, 32:22).

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Четвертьфинал. Первый матч

«Ференцварош» (Венгрия) – «Ростов-Дон» (Россия) – 26:29 (13:14).