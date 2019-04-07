Ершова и Новицкая завоевали серебро и бронзу на ЧЕ по тяжёлой атлетике

Россиянки Светлана Ершова и Кристина Новицкая взяли серебро и бронзу соответственно на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в весовой категории до 55 кг.

Ершова показала результат 198 кг, Новицкая — 190 кг. Победу одержала Йоанна Лоховская из Польши (199 кг).



Медали Ершовой и Новицкой стали второй и третьей для сборной России на чемпионате Европы в Батуми. Ранее Кристина Соболь завоевала серебряную медаль в весовой категории до 49 кг, по сумме двух упражнений набрав 180 кг.



Сборная России выступает на чемпионате Европы впервые с 2017 года, прошлое континентальное первенство в Бухаресте россияне, как и штангисты из Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдавии и Турции, пропустили из-за временного отстранения, наложенного за многочисленные допинговые нарушения прошлых лет.