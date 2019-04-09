Первым соперником Бижоева на ЧЕ по вольной борьбе будет призёр ОИ Чамизо

Состоялась жеребьёвка второго дня чемпионата Европы по вольной борьбе в Бухаресте (Румыния). На старте соревнований в весовой категории до 61 кг Магомедрасул Идрисов сразится с Реджепом Топалом из Турции.

Первым соперником Тимура Бижоева (до 74 кг) будет призёр Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира Франк Чамизо из Италии.

В весе до 86 кг Владислав Валиев начнёт чемпионат схваткой с призёром чемпионата мира Али Шабановым из Беларуси.

В категории до 92 кг Магомед Курбанов сразится с олимпийским чемпионом из Азербайджана Шарифом Шарифовым.

Россиянин Анзор Хизриев (до 125 кг) стартует поединком с представителем Молдавии Шамханом Джабраиловым, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.