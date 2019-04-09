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Российский борец Куулар поспорит за бронзу на чемпионате Европы в Румынии

Российский борец Куулар поспорит за бронзу на чемпионате Европы в Румынии
Другие / Борьба

Российский борец вольного стиля Начын Куулар в утешительном турнире в рамках чемпионата Европы в Бухаресте (Румыния) победил представителя Беларуси Гусейна Шахбанова со счётом 4:2. В противостоянии за бронзу Куулар поспорит с Максимом Сакултаном из Молдавии.

Ранее Магомедрасул Газимагомедов (до 70 кг) пробился в поединок за бронзу, победив Давида Сафаряна из Армении — 7:1. Его соперником в медальной схватке будет Николае Коджокару из Великобритании.

Магомедрасул Идрисов (до 61 кг) в квалификации уступил турку Реджепу Топалу — 9:11.

Ахмед Гаджимагомедов по решению врача был снят с финала в весовой категории до 79 кг, где должен встретиться с Джабраилом Гасановым из Азербайджана. Россиянин стал обладателем серебряной медали.

Борец Гаджимагомедов снят с финала чемпионата Европы по решению врача
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