Борец Гаджимагомедов снят с финала чемпионата Европы по решению врача

Российский борец вольного стиля Ахмед Гаджимагомедов по решению врача был снят с финала чемпионата Европы в Бухаресте в весовой категории до 79 кг, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. В решающем поединке он должен был сразиться с представителем Азербайджана Джабраилом Гасановым.

Накануне в полуфинальном поединке действующий чемпион Европы травмировал колено. Фактически на одной ноге он сумел добыть победу во встрече с украинцем Алексеем Доманицким (7:0).

«Как я уже вчера говорил, Ахмед Гаджимагомедов — герой. К сожалению, травма не позволит ему побороться в финале — он сейчас передвигается на костылях. С финала он снят врачом», — сказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Гаджимагомедов стал обладателем серебряной медали.

Россиянин Магомедрасул Идрисов (до 61 кг) в квалификации уступил Реджепу Топалу из Турции — 9:11.